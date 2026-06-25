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07:55, 25 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

Средства ПВО в ночь на 25 июня сбили над регионами России 269 украинских БПЛА
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 24 на 25 июня сбили над регионами России 269 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием после массированного налета украинских войск выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 13 российских регионов — среди прочих под удар попали Тульская, Калужская и Саратовская область, Краснодарский край и Московская область. О пострадавших и разрушениях в сообщении Минобороны не говорится.

Все уничтоженные БПЛА относились к типу самолетных.

Ранее сообщалось, что уничтоженное Россией новейшее американское оружие ВСУ оказалось секретным.

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