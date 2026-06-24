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18:00, 24 июня 2026Россия

Уничтоженное Россией новейшее американское оружие ВСУ оказалось секретным

Поставка ВСУ уничтоженного Россией ЗРК MAAWLR США могла быть секретной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

Уничтоженное Россией новейшее американское оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) MAAWLR — могло оказаться секретным. Об этом стало известно из публикаций Telegram-канала «Северный ветер» и военблогера Кирилла Федорова.

Как отметил Федоров, официально это оружие не передавалось ВСУ, однако из сообщений его разработчиков следует, что оно стоит на вооружении Украины «достаточно времени».

В то же время «Северный ветер» приводит больше информации о тайной поставке этого ЗРК. Как подчеркивает портал, производитель MAAWLR указывал, что комплекс находится в зоне реальных боевых действий с 2023 года, однако не уточнял, где именно применялось вооружение.

Информация о тестировании в дальнейшем была удалена из официальных ресурсов

«Северный ветер»

Как сообщалось ранее, российские войска впервые уничтожили мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия MAAWLR. Его разбомбил беспилотник 11-го армейского гвардейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.

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