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15:27, 24 июня 2026Россия

Российские войска впервые уничтожили новейшее американское оружие ВСУ. Момент удара по технике попал на видео

Опубликовано видео уничтожения новейшего американского ЗРК MAAWLR в Харьковской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские войска впервые уничтожили новейшее американское оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о мобильном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) ближнего радиуса действия MAAWLR. Его разбомбил беспилотник 11-го армейского гвардейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», впервые этот ЗРК был представлен на выставке Air, Space & Cyber Conference в США осенью 2025 года. Данная система может размещаться как стационарно, так и на шасси пикапов или прицепов. Мобильный вариант называется MAAWLR, а стационарный — BRAWLR. Они предназначены для защиты военных баз, критической инфраструктуры и кораблей от атак беспилотников-камикадзе и крылатых ракет. Комплекс может нести до четырех различных типов ракет одновременно и поражать дроны на расстоянии 6-15 километров.

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

В качестве боеприпасов может использоваться широкий спектр ракет, включая как дешевые APKWS II, так и более дорогие AIM-9M, AIM-132, AIM-120, IRIS-T, а также старые советские Р-27.

Полный полевой комплект ЗРК (пусковая установка с подготовленным пикапом, боезапасом и локальной радиолокационной станцией) может стоить до шести миллионов долларов. Цена зависит от типа ракет.

Подробности уничтожения американского ЗРК

Начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта рассказал, что российские специалисты беспилотных систем уничтожили новейшее американского оружие ВСУ одним ударным FPV-дроном на оптоволокне.

Военнослужащий уточнил, что комплекс был атакован в тыловом районе ВСУ — в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения. Карта уточнил, что антидроновая защита техники не смогла противостоять удару российского беспилотника.

Момент поражения MAAWLR попал на видео. На кадрах объективного контроля видно, как БПЛА медленно подлетает к установке.

Российские войска уничтожили «редкого зверя» ВСУ

16 июня Telegram-канал «Бригада Север-V» сообщил, что армия России уничтожила редкий украинский бронетранспортер «Буцефал» в зоне СВО.

«Удачная охота на редкого зверя Вооруженных сил Украины. Ударами артиллерии и FPV-дронами Бригады Север-V уничтожен редкий в последнее время экземпляр вражеской бронетехники — бронетранспортер "Буцефал"», — говорилось в публикации.

На видеозаписи, прикрепленной к посту, можно заметить, как беспилотный летательный аппарат поражает цель. После удара появляется столб дыма от пожара.

БТР-4 «Буцефал» — это современный украинский бронетранспортер, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Он предназначен для безопасной транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки на поле боя.

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