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12:26, 17 июня 2026Бывший СССР

Российские войска уничтожили «редкого зверя» ВСУ

ВС России уничтожили редкий бронетранспортер «Буцефал»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили редкий украинский бронетранспортер «Буцефал». Об этом сообщает Telegram-канал «Бригада Север-V».

«Удачная охота на редкого зверя Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударами артиллерии и FPV-дронами Бригады Север-V уничтожен редкий в последнее время экземпляр вражеской бронетехники — бронетранспортер (БТР) "Буцефал"», — сказано в публикации.

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат поражает цель. После удара появляется столб дыма от пожара.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие с истекшим сроком годности. Это связано с тем, что всю хорошую военную технику Вашингтон потратил на конфликт с Ираном. Европейские страны, в свою очередь, не хотят передавать Киеву новейшее оружие.

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