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13:37, 24 июня 2026Россия

Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

Российские военные впервые уничтожили американский ЗРК BRAWLR в зоне спецоперации
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Naval Forces Southern Command & U.S. 4th Fleet

Армия России впервые уничтожила американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) BRAWLR Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

ЗРК BRAWLR считается новейшим высокотехнологичным модульным комплексом, который предназначен для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Он может нести до четырех различных типов ракет одновременно. Впервые комплекс был публично представлен в сентябре 2025 года на выставке в США.

По данным Минобороны, российские военные поразили в Харьковской области пять автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

За прошедшие сутки, как сообщало военное ведомство, армия России также нанесла удар по центру беспилотных систем специальных операций ВСУ.

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