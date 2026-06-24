Армия России ударила по отвечающему за специальные операции дронов ВСУ центру

Армия России нанесла удар по центру беспилотных систем специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».
По информации военного ведомства, удар по центру ВСУ наносился дронами, ракетами и артиллерией.
Помимо этого, российские военнослужащие атаковали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также места их запуска.
Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.