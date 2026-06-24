Армия России ударила по отвечающему за специальные операции дронов ВСУ центру

Минобороны России сообщило об ударе по центру беспилотных систем специальных операций ВСУ

Армия России нанесла удар по центру беспилотных систем специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

По информации военного ведомства, удар по центру ВСУ наносился дронами, ракетами и артиллерией.

Помимо этого, российские военнослужащие атаковали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также места их запуска.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.