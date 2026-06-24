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12:27, 24 июня 2026Россия

Армия России ударила по отвечающему за специальные операции дронов ВСУ центру

Минобороны России сообщило об ударе по центру беспилотных систем специальных операций ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Армия России нанесла удар по центру беспилотных систем специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

По информации военного ведомства, удар по центру ВСУ наносился дронами, ракетами и артиллерией.

Помимо этого, российские военнослужащие атаковали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также места их запуска.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.

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