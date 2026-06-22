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13:03, 22 июня 2026Россия

Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

Минобороны: Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Армия России поразила объекты нефтепереработки и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.

По информации Минобороны, российские военнослужащие также поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины и склады горючего, которые использовались ВСУ. Кроме того, Россия нанесла удар по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее стало известно, что армия России нанесла удар дронами «Герань» по логистическому центру ВСУ в Харьковской области. Этот объект украинские военные использовали для хранения вооружения, беспилотников и компонентов к ним. В том же регионе российские военнослужащие бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления дронов ВСУ.

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