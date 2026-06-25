Харитонов: Из-за падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Краснодарский край. Как сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в Мах, в результате падения обломков вражеского беспилотника на Полтавской нефтебазе произошло возгорание.

На месте работают все оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших и других разрушениях не было.

Кроме того, Харитонов предупредил жителей и гостей региона о том, что временно перекрыто движение по автомобильной дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

Ранее, в ночь на 24 июня, ВСУ атаковали Севастополь, в районе города было уничтожено 70 украинских беспилотников. Губернатор города-героя Михаил Развожаев назвал цель атак киевского режима.