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05:13, 25 июня 2026Россия

Нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА ВСУ на российский регион

Харитонов: Из-за падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Краснодарский край. Как сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в Мах, в результате падения обломков вражеского беспилотника на Полтавской нефтебазе произошло возгорание.

На месте работают все оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших и других разрушениях не было.

Кроме того, Харитонов предупредил жителей и гостей региона о том, что временно перекрыто движение по автомобильной дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

Ранее, в ночь на 24 июня, ВСУ атаковали Севастополь, в районе города было уничтожено 70 украинских беспилотников. Губернатор города-героя Михаил Развожаев назвал цель атак киевского режима.

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