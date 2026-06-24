Названа цель атак ВСУ на Севастополь

Развожаев заявил, что Киев хочет сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Киев хочет сделать невыносимой жизнь в Севастополе, нанося удары по городу. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, его слова приводит РИА Новости.

«Вначале блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Сегодня по плану, видимо, начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

По словам чиновника, системы противовоздушной обороны в ночь на 24 июня сбили большую часть целей. При этом около пяти процентов БПЛА противника смогли залететь в город.

Губернатор также призвал жителей сохранять выдержку и терпение.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 24 июня. Всего в районе города уничтожено 70 беспилотников. Согласно официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров. Михаил Развожаев сообщил о двух пострадавших.