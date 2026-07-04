«Русский дом» в Кишиневе прекратит работу с 4 июля

«Русский дом» в Кишиневе прекратит работу с 4 июля. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Соответствующий материал появился на сайте агентства.

По словам Чайки, это решение связано с тем, что МИД Молдавии не продлил межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров. Речь идет о документе, подписанном в 1998 году. Глава Россотрудничества выразил уверенность, что интерес к русскому языку, культуре, науке и образованию жителей Молдавии сохранится. По его словам, представитель «Русского дома» продолжит работу в составе посольства России в Молдавии, а вопрос дальнейшего присутствия Россотрудничества остается в проработке.

Ранее сообщалось, что директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя рассказал о связи отставки правительства Молдавии с коррупцией президента республики Майи Санду.