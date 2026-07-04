Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:15, 4 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта судьба «Русского дома» в Кишиневе

«Русский дом» в Кишиневе прекратит работу с 4 июля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: moldova.rs.gov.ru

«Русский дом» в Кишиневе прекратит работу с 4 июля. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Соответствующий материал появился на сайте агентства.

По словам Чайки, это решение связано с тем, что МИД Молдавии не продлил межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров. Речь идет о документе, подписанном в 1998 году. Глава Россотрудничества выразил уверенность, что интерес к русскому языку, культуре, науке и образованию жителей Молдавии сохранится. По его словам, представитель «Русского дома» продолжит работу в составе посольства России в Молдавии, а вопрос дальнейшего присутствия Россотрудничества остается в проработке.

Ранее сообщалось, что директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя рассказал о связи отставки правительства Молдавии с коррупцией президента республики Майи Санду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

    Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

    В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

    На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

    Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

    Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

    Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

    ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

    Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

    В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok