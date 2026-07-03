Цырдя: Отставка правительства Молдавии связана с коррупцией Санду

Директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя рассказал о связи отставки правительства Молдавии с коррупцией президента республики Майи Санду. Его слова передает НСН.

«[Премьер-министр Молдавии Александр] Мунтяну захотел провести чистку госпредприятий, уволить многих чиновников, но Санду ему запретила. Она сказала, что не позволит ему это сделать», — рассказал Цырдя.

Он добавил, что многие родственники нынешнего президента получили «хлебные должности» с высокими зарплатами на ключевых государственных предприятиях и позициях, хотя некоторые из них даже не приходили на работу.

Ранее Мунтяну объявил о своей отставке. Он не привел подробностей причин, которые привели к его уходу с поста премьер-министра, но поблагодарил лишь министров и коллег, которые «работали профессионально и добросовестно», не упоминая при этом президента страны Майю Санду.