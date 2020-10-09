Армения выступила за возобновление мирного процесса по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что региону угрожает гуманитарная катастрофа в случае продолжения войны.

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Пашинян подчеркнул, что действия Азербайджана и Турции направлены не только против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), но и против Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.