Армения выступила за возобновление мирного процесса по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.
Он считает, что региону угрожает гуманитарная катастрофа в случае продолжения войны.
Пашинян подчеркнул, что действия Азербайджана и Турции направлены не только против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), но и против Армении.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.