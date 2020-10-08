В Армении ужесточили режим военного положения

Власти Армении ужесточили введенный 27 сентября из-за вооруженного конфликта в непризнанной республике Нагорного Карабаха режим военного положения. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

По решению кабмина, должностным лицам запрещается агитация, ставящая под сомнение, критикующая и опровергающая обороноспособность Армении и Карабаха, и публикация соответствующих материалов. За соблюдением этих правил будет следить полиция Армении. Сотрудники правоохранительных органов наделены полномочиями по временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.

Ранее 8 октября сообщалось, что при обстреле в Нагорном Карабахе пострадали несколько российских журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что двое из них получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, ему делают операцию.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.