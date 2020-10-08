Нескольких российских журналистов ранили в Карабахе

При обстреле в Нагорном Карабахе пострадали несколько российских журналистов. Информацию об этом подтвердил руководитель информационного центра правительства Армении Ованнес Мовсисян на своей странице в Facebook.

По его данным, состояние одного из получивших ранение репортеров оценивается как тяжелое. «Несколько журналистов ранены при обстреле в Шуши... Согласно полученной из Степанакерта предварительной информации, российского журналиста оперируют», — написал Мовсисян.

По информации Telegram-канала WarGonzo, пострадали военные корреспонденты Юрий Котенок и Левон Арзанов. Первого раненого журналиста в настоящее время оперируют в Степанакерте.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.