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18:48, 22 июля 2026 (обновлено: 18:55, 22 июля 2026)Мир

В Ухане прогремел мощный взрыв

China Daily: В порту Янло города Ухань произошел взрыв на контейнеровозе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Efired / Shutterstock / Fotodom

В порту Янло города Ухань произошел взрыв на контейнеровозе. Один член экипажа числится пропавшим без вести, сообщает газета China Daily.

«Инцидент произошел около 5:30 утра (00:30 по московскому времени), когда судно Yi Hang Ming Yuan маневрировало по направлению к причалу A101. По данным Hubei Port Group, в кормовом отсеке раздался громкий взрыв, в результате которого возник пожар и несколько контейнеров упали в воду», — сказано в сообщении.

После происшествия диспетчерский центр терминала приостановил все операции в порту и распорядился эвакуировать сотрудников и членов экипажа в безопасные зоны. По предварительной информации, за борт упали семь пустых контейнеров.

Ранее у берегов Гайаны потерпел крушение пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 пассажиров и члены экипажа.

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