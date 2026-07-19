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12:53, 19 июля 2026Мир

У берегов Гайаны потерпел крушение паром с пассажирами

Паром MV Barima со 116 пассажирами потерпел крушение у берегов Гайаны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: @dpiguyana

В ночь с 18 на 19 июля у берегов Гайаны потерпел крушение пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 пассажиров и члены экипажа. Об этом со ссылкой на министра общественных работ страны Хуана Эдгхилла сообщает местное издание Demerara Waves.

По его словам, спасти удалось восемь человек, поисково-спасательная операция продолжается. В район отправлен другой паром для оказания экстренной медицинской помощи.

Обнаружить опрокинувшееся судно после получения от него сигнала бедствия удалось с воздуха, когда экипаж запустил сигнальные ракеты. Возможные причины инцидента, а также обстоятельства, из-за которых число спасенных пока незначительно, не указываются.

В министерстве утверждают, что на судне имелись 250 спасательных жилетов, две обычные и шесть надувных спасательных шлюпок. Издание отмечает, что фактически спасательной операцией занимаются военные, потому что у правительства нет достаточных сил оперативного реагирования на такие ситуации.

Полгода назад на юге Филиппин из-за неполадок затонул паром с 332 пассажирами и 27 членами экипажа. Спасти удалось 215 человек.

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