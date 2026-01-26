Реклама

03:27, 26 января 2026

Паром с сотнями пассажиров затонул у берегов Филиппин

AP: На юге Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

На юге Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

«Паром M/V Trisha Kerstin 3 с 332 пассажирами и 27 членами экипажа затонул после полуночи, столкнувшись с техническими неполадками», — говорится в сообщении агентства. Спасателям удалось спасти 215 человек и извлечь из воды семь погибших.

Ранее роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия. Стоимость судна оценивается в 70 тысяч фунтов (почти 7,6 миллиона рублей).

В июле другая роскошная яхта за миллиарды рублей загорелась на курорте Европы и попала на видео.

