Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 3 сентября 2025Путешествия

Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео

The Sun: У берегов Турции затонула яхта сразу после отплытия
Елизавета Гринберг (редактор)

Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео. Его публикует газета The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября у побережья Зонгулдака на севере страны. Стоимость судна оценивается в 70 тысяч фунтов (почти 7,6 миллиона рублей).

На кадрах запечатлен спуск яхты в воду. Спустя несколько минут в воде она начинает наклоняться в одну сторону, а затем полностью падает на бок. На видео можно также заметить человека, который прыгает с тонущего судна в воду, чтобы спастись.

Ранее суперъяхта Da Vinci затонула вблизи Ибицы и попала на видео. Ее стоимость оценили в 1,9 миллиона долларов (около 160 миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    «Стоит рядом и ленится». Путин пошутил о ленивом Пескове и оценил чувство юмора Трампа. Что еще он рассказал про поездку в Китай?

    Трамп признался в просмотре одного мероприятия

    Психолог объяснил желание 18-летней дочери Борисовой сделать пластику

    Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео

    18-летняя жена 50-летнего режиссера Горобца поступила в вуз

    Российский экс-депутат поскандалил с полицейским из-за «Ахмата» и поступил с ним по исламу

    В Киеве опровергли связь стрельбы с национальностью пострадавших

    Вернувшийся в Россию звезда «Вечернего Урганта» повысил гонорар за выступления

    «Это раздражает США». Как визит президента России в Китай меняет баланс сил в мире и почему это злит Трампа?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости