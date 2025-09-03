Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео

The Sun: У берегов Турции затонула яхта сразу после отплытия

Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео. Его публикует газета The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября у побережья Зонгулдака на севере страны. Стоимость судна оценивается в 70 тысяч фунтов (почти 7,6 миллиона рублей).

На кадрах запечатлен спуск яхты в воду. Спустя несколько минут в воде она начинает наклоняться в одну сторону, а затем полностью падает на бок. На видео можно также заметить человека, который прыгает с тонущего судна в воду, чтобы спастись.

Ранее суперъяхта Da Vinci затонула вблизи Ибицы и попала на видео. Ее стоимость оценили в 1,9 миллиона долларов (около 160 миллионов рублей).

