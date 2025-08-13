Роскошная яхта затонула у Ибицы и попала на видео

Суперъяхта Da Vinci затонула вблизи Ибицы и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Sky News.
На размещенных кадрах видно, как горела 28-метровая яхта, стоимость которой оценивается в 1,9 миллиона долларов (около 160 миллионов рублей). Известно, что на борту судна находились семь человек, всех их удалось спасти.
В июле другая роскошная яхта за миллиарды рублей загорелась на курорте Европы и попала на видео. Судно Sea Lady II стоимостью 8,5 миллиарда рублей вспыхнуло в Сен-Тропе вечером 10 июля. На кадрах с места событий видно, как огонь охватил верхнюю палубу, ее часть полностью выгорела. Затем пожар удалось потушить, но от яхты продолжал идти черный дым.