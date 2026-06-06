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21:51, 6 июня 2026Россия

Советник Путина обвинил Запад в попытках возродить фашизм

Кобяков заявил, что Запад пытается возродить фашизм
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские страны пытаются возродить фашизм, на что указывают их действия. Однако Россия всегда будет этому противостоять, заявил советник российского президента Антон Кобяков, его цитирует ТАСС.

Чиновник напомнил, что Советская армия и советский народ освободили Европу от фашизма, гарантировав жизнь, развитие и безбедное существование. «Но, как мы видим, сегодня Запад опять решил возродить фашизм. Память оказалась короткая», — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что Россия помнит и чтит историю, так что всегда будет выступать против «любой инкарнации нацизма».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что политики в Европе забыли, кто освободил их от фашизма во Второй мировой войне.

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