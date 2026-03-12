Реклама

Россия
22:49, 12 марта 2026Россия

В России напомнили европейским политикам о победителях фашизма

Миронов: Европейские политики забыли победителей фашизма, но Сербия их помнит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Политики в Европе забыли, кто освободил их от фашизма во Второй мировой войне, однако жители Сербии помнят и не дадут забыть историю. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем выступлении, передает РИА Новости.

«Политики в Европе забыли, благодаря кому они сегодня счастливо живут и кто их освободил от фашизма, увы, память оказалась очень короткой», — заявил политик.

По его словам, европейские политики спокойно наблюдают, как нацизм возрождается на Украине, однако Россия никому не позволит переписать историю.

Миронов отметил, что российский народ с братским сербским народом плечом к плечу боролись со злом многие века.

В декабре прошлого года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна в возможном конфликте между Европой и Россией выбрала сторону. По его словам, Белград находится на своей собственной стороне.

