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Из жизни
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03:33, 15 июня 2026Из жизни

20-сантиметровая бутылка с жидким мылом случайно попала мужчине в задний проход

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Во Вьетнаме хирурги извлекли из заднего прохода 34-летнего пациента пластиковую бутылку с жидким мылом. Об этом пишет Need To Know.

Житель провинции Виньлонг обратился в больницу 9 июня после того, как не смог извлечь инородный предмет самостоятельно. Во время осмотра врачи обнаружили у него в прямой кишке 20-сантиметровую пластиковую бутылку диаметром пять сантиметров. Пациент утверждал, что бутылка попала туда случайно во время неких гигиенических процедур.

Медики пришли к выводу, что извлечь инородный предмет без хирургического вмешательства не удастся. Вьетнамцу провели успешную операцию, его здоровью ничего не угрожает. Серьезных повреждений кишечника врачи не нашли.

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Доктор Тран Нхат Фи заявил, что подобные случаи нередки в медицинской практике, но многие пациенты стесняются обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что китайские врачи вырезали из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат. Мужчина заявил, что вечером от скуки вставил в задний проход батат, лег спать и проснулся от сильной боли.

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