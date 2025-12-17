Реклама

Мир
06:40, 17 декабря 2025Мир

Сербия выбрала сторону в конфликте Европы и России

Марина Совина
Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29 процентов населения во время Первой мировой войны.

«Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у нас есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными», — сказал он.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что риск войны между Европой и Россией в настоящий момент реален. Он добавил, что Москва обеспокоена из-за слоганов о необходимости ремилитаризации, которые звучат во многих европейских столицах.

