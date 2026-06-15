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04:00, 15 июня 2026Ценности

Наряд «самой красивой спортсменки мира» для игры в гольф вызвал обсуждение в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_paige.renee

Американская гольфистка и блогерша Пейдж Спиранак потренировалась в откровенном наряде и вызвала обсуждение в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша, которую в 2022 году мужской журнал Maxim признал «самой красивой спортсменкой мира», записала ролик с отработкой удара по мячу. Так, для съемки Спиранак выбрала частично обнажающую грудь майку и белую ультракороткую юбку. При этом она собрала волосы в конский хвост и надела солнцезащитные очки.

Публикация звезды гольфа набрала 814 тысяч просмотров и более 27 тысяч лайков. Поклонники оценили ее тренировку в комментариях: «Это лучшее, что я увидел за сегодня», «Мне нравится такой обучающий контент», «Потрясающе смотришься», «Сегодня я полюбил гольф», «Шикарное тело».

В марте Пейдж Спиранак взволновала мужчин советом для женщин по игре в гольф.

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