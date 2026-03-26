«Самая красивая спортсменка мира» взволновала мужчин советом для женщин по игре в гольф

Американка Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim признал самой красивой спортсменкой мира, взволновала мужчин советом для женщин по игре в гольф. Видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, знаменитость предстала перед камерой в голубом костюме, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким декольте, с ультракороткой юбкой. Кроме того, на ней были белые носки и кроссовки.

В ролике Спиранак обратилась к женщинам и рассказала им, как идеально ударить по мячу. «Шаг первый: отойди подальше, чтобы у тебя было больше места. Затем прижми правую руку к правой груди и положи левую руку сверху левой груди», — объяснила она.

Подписчики спортсменки, большую часть которых составили мужчины, решили прокомментировать ее рекомендацию. «Я использую тот же прием с пивным животом», «Слушал так, как будто я женщина», «Потрясающий поворот!», «Самый лучший учитель. Думаю, мне тоже это совет понадобится», «Не только грудь, но мышцы и осанка тоже должны делать свое дело», — высказывались они.

Ранее пользователи сети обсудили откровенный наряд Спиранак для игры в гольф.