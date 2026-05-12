В России захотели изменить перечень медицинских специальностей

Минздрав РФ предложил изменить перечень медицинских специальностей

Минздрав России захотел изменить перечень медицинских специальностей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Так, с 1 сентября предлагается включить более десяти новых специальностей, такие как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология, физическая реабилитация, эргореабилитация и химическая экспертиза.

Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Ряд специальностей предлагается упразднить в силу потери актуальности, их функции будут переданы в более развернутые специальности. Речь идет о диабетологах, офтальмологах-протезистах, городских педиатрах, подростковых психиатрах, сексологах, сурдологах-протезистах, зоологах, энтомологах, фельдшерах-наркологах и других.

Ранее Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Речь шла о генотерапевтических препаратах, включая вакцину от рака.

