Россия
06:08, 12 мая 2026

В России захотели изменить перечень медицинских специальностей

Минздрав РФ предложил изменить перечень медицинских специальностей
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Минздрав России захотел изменить перечень медицинских специальностей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Так, с 1 сентября предлагается включить более десяти новых специальностей, такие как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология, физическая реабилитация, эргореабилитация и химическая экспертиза.

Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Ряд специальностей предлагается упразднить в силу потери актуальности, их функции будут переданы в более развернутые специальности. Речь идет о диабетологах, офтальмологах-протезистах, городских педиатрах, подростковых психиатрах, сексологах, сурдологах-протезистах, зоологах, энтомологах, фельдшерах-наркологах и других.

Ранее Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Речь шла о генотерапевтических препаратах, включая вакцину от рака.

