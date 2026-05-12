Суррогатная мать раскрыла правду о своем отношении к ребенку

Пользовательница Reddit с ником Slommock рассказала о том, как стала суррогатной матерью для другой семьи. По ее словам, она хочет повторить этот опыт.

«Мне было грустно покидать больницу. Ощущение было такое, будто долгое путешествие подошло к концу. Однако я не испытывала никакой привязанности к малышу. Я подержала его на руках совсем немного перед выпиской, и это было похоже на то, как если я держала на руках ребенка подруги», — написала девушка.

Она добавила, что испытала «огромное облегчение» от того, что ей не придется возиться с малышом в послеродовой период. Вместе с тем она искренне обрадовалась тому, что дала шанс семье обрести свое счастье.

«Мой четырехлетний сын с самого начала знал, что ребенок предназначен для другой мамы. Он обрадовался, что я больше не беременна, потому что теперь я могу отвести его в аквапарк», — пошутила суррогатная мать.

