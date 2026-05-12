06:08, 12 мая 2026

Суррогатная мать раскрыла правду о своем отношении к ребенку

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Slommock рассказала о том, как стала суррогатной матерью для другой семьи. По ее словам, она хочет повторить этот опыт.

«Мне было грустно покидать больницу. Ощущение было такое, будто долгое путешествие подошло к концу. Однако я не испытывала никакой привязанности к малышу. Я подержала его на руках совсем немного перед выпиской, и это было похоже на то, как если я держала на руках ребенка подруги», — написала девушка.

Она добавила, что испытала «огромное облегчение» от того, что ей не придется возиться с малышом в послеродовой период. Вместе с тем она искренне обрадовалась тому, что дала шанс семье обрести свое счастье.

«Мой четырехлетний сын с самого начала знал, что ребенок предназначен для другой мамы. Он обрадовался, что я больше не беременна, потому что теперь я могу отвести его в аквапарк», — пошутила суррогатная мать.

Ранее стала известна история женщины, которая родила ребенка от покойного жениха спустя три года после того, как его не стало. Для этого она воспользовалась услугой посмертного забора спермы.

