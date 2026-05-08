10:05, 8 мая 2026

У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

Юлия Юткина
Фото: sruilk / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, суррогатная мать родила ребенка для 29-летней Кейси Лайонс от ее покойного жениха. Об этом пишет Daily Mail.

22 февраля 2023 года возлюбленного Кейси — 24-летнего Дилана Лайонса — не стало во время работы. Он был тележурналистом и в тот день снимал сюжет об убийстве. Неожиданно преступник вернулся на место происшествия и смертельно ранил его.

Узнав об этом, Кейси решила воспользоваться услугой посмертного забора спермы. Она объяснила, что они с Диланом всегда мечтали завести детей. Спустя три месяца женщина нашла суррогатную мать и прошла пять процедур забора яйцеклеток. После двух неудачных переносов в июле 2025 года суррогатная мать Кейси наконец забеременела.

19 марта на свет появился мальчик, его назвали Дилан, в честь отца. Сейчас женщина живет с ним и родителями покойного жениха. По ее словам, они очень ее поддерживают. «Я решила жить, потому что Дилан больше не может, — заявила Кейси. — я хочу жить ради него».

Ранее сообщалось, что американская актриса Лаура Оррико родила первого ребенка в 49 лет с помощью спермы покойного мужа. По словам женщины, ее поддерживают семья и друзья, и это придает ей сил.

