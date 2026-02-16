Звезда американских сериалов родила от покойного мужа спустя 10 лет после его смерти

Американская актриса Лаура Оррико родила первого ребенка в 49 лет с помощью спермы покойного мужа. Об этом пишет People.

Звезда американских сериалов «C.S.I.: Майами» и «Король Квинса» потеряла супруга 10 лет назад. У него была опухоль мозга. До этого, еще в 2007 году, мужчина успел заморозить сперму. Долгое время женщина думала, что встретит нового партнера, и неоднократно пыталась забеременеть. За это время она перенесла пять выкидышей и так не смогла найти мужа.

Оставшись одна в 48 лет, Лаура решила воспользоваться замороженным биоматериалом. 5 февраля она родила дочь, которую назвала Авианой Роуз. Роды пошли не по плану, поэтому ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. Сейчас актриса в порядке. Как она объясняет, о ней хорошо заботятся в больнице.

«Это сюрреалистично и так захватывающе», — отметила Лаура. Она рассказала, что постепенно учится быть матерью. По словам женщины, ее поддерживают семья и друзья, и это придает ей сил.

Ранее сообщалось, что в 2022 году жительница британского города Ливерпуль забеременела от покойного мужа спустя два года после его смерти. Она объяснила, что они с супругом всегда мечтали о детях.

