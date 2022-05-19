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Женщина забеременела от умершего два года назад мужа

Metro: жительница Ливерпуля забеременела от умершего два года назад мужа

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Жительница британского города Ливерпуль забеременела от мужа, умершего два года назад из-за опухоли мозга. Историю женщины публикует Metro.

33-летняя Лорен МакГрегор рассказала, что в 2013 году у ее мужа Криса диагностировали опухоль мозга. Мужчина обратился к врачу, когда обнаружил, что не может вспомнить имя жены, чтобы перезвонить ей по телефону. В ходе обследования у него диагностировали опухоль.

Крис перенес операцию, в ходе которой ему удалили 95 процентов новообразования, однако болезнь вернулась в 2016 году, а затем еще раз в 2019. После начала пандемии COVID-19 лечащий врач рекомендовал прекратить химиотерапию, чтобы не нагружать иммунную систему. Опухоль начала сильно разрастаться, и в 2020 году Крис скончался.

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За несколько лет до смерти мужа Лорен заморозила его сперму, чтобы иметь возможность родить от него детей. Через девять месяцев после похорон она решилась на ЭКО. В сентябре 2021 года процедура увенчалась успехом, и сейчас женщина ждет ребенка.

По словам Лорен, она не исключает, что в будущем еще не раз забеременеет таким путем. Она добавила, что они с Крисом всегда мечтали о детях.

Ранее сообщалось, что вдове из Великобритании пришлось пойти в суд, чтобы отстоять право воспользоваться замороженной спермой покойного мужа для зачатия ребенка. Из-за ошибки в документах, допущенной 11 лет назад, клиника репродуктивного здоровья отказала ей в доступе к материалу.

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Евгения Черкасова
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