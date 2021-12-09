Вдова решила завести ребенка от покойного мужа и пошла в суд

Вдове из Англии пришлось пойти в суд, чтобы отстоять право воспользоваться замороженной спермой покойного мужа для зачатия ребенка. Из-за ошибки в документах, допущенной 11 лет назад, клиника репродуктивного здоровья отказала ей в доступе к материалу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джейд Пейн, которой сейчас 35 лет, была замужем за своим ровесником Дэниелом. Мужчина и женщина провели вместе 10 лет. Пара мечтала завести детей, но мужчина страдал от онкологических заболеваний, из-за чего пополнение в семействе постоянно откладывалось. С 2006 года у Дэниела была диагностирована опухоль мозга, а в 2010 году у него выявили рак яичек.

Тогда мужчина впервые заморозил сперму для последующего зачатия ребенка методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 2014 году пара получила направление на ЭКО, но затем ситуация изменилась: опухоль мозга резко начала расти. Мужчину прооперировали, и к концу 2018 года Пейны решили, что получат направление к врачу повторно. Но их планам не суждено было сбыться: в 2019 году опухоль мозга у Дэниела вновь начала прогрессировать. В декабре, за два месяца до Рождества, мужчина умер.

После его смерти Джейд решила воспользоваться замороженной спермой мужа, чтобы зачать от него ребенка, но в клинике выяснилось, что в документах от 2010 года не указано ее имя, а значит, у нее нет достаточных доказательств ее права на сперму.

«Мне могут сказать, что я не могу использовать его сперму, так как у меня нет существенных доказательств его желания. Более того, мне придется оплачивать ЭКО», — пояснила англичанка.

Теперь Джейд собирает письма от семьи, друзей, врача и некоторых из сиделок Дэниела, чтобы доказать его желание завести с ней детей.

«Если судья откажет, это будет убийственно. Я не знаю, что я сделаю. Возможно, свернусь в клубок. Это как потерять Дэниела еще раз», — сказала она.

Ранее сообщалось, что американка родила ребенка от умершего пять лет назад мужа благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Женщина и ее муж долго мечтали о детях, однако их планам не суждено было сбыться — мужчину насмерть сбила машина.