Мужчина стал отцом через пять лет после смерти

Американка Кимберли Холмс-Иверсон (Kimberley Holmes-Iverson) родила ребенка от умершего пять лет назад мужа благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает издание The Sun.

Холмс-Иверсон и ее муж Рашид долго мечтали о детях, однако их планам не суждено было сбыться — мужчину насмерть сбила машина. Через несколько часов после его гибели она обратилась к друзьям с просьбой помочь ей узнать, можно ли извлечь биоматериал из умершего человека. Оказалось, что это возможно, она обратилась к врачам, и те заморозили сперму Рашида.

Через несколько лет после смерти мужа Холмс-Иверсон вышла замуж за своего давнего друга Дариана. Женщина рассказала новому супругу о желании родить ребенка от покойного мужа, некогда мечтавшего стать отцом, и мужчина поддержал ее решение.

Дариан возил возлюбленную на процедуры ЭКО и был рядом все время. В июне 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Киран (Kiran). Имя девочки состоит из имен Кимберли и Дариана, а в переводе с санскрита означает «луч света».

Ранее сообщалось, что мужчина стал отцом двойни через три года после смерти. Жительница английского города Бристоль родила двойню от умершего три года назад мужа благодаря ЭКО.