Мужчина стал отцом двойни через три года после смерти

Жительница английского города Бристоль родила двойню от умершего три года назад мужа благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Люси Келсолл (Lucy Kelsall) вышла замуж за Дэвида в 2012 году. С первых дней брака пара безуспешно пыталась зачать ребенка, а спустя два года Дэвиду поставили страшный диагноз — рак гортани. Тогда супруги решили заморозить эмбрионы, чтобы Люси смогла забеременеть путем ЭКО в случае смерти супруга.

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В 2017 году Дэвид скончался из-за неоперабельной опухоли в шее. «За несколько дней до его смерти я сказала, что рожу ему ребенка, — вспоминает 37-летняя Люси. — Его это так осчастливило. Он стал бы замечательным отцом».

В 2019 году, после второй попытки ЭКО, Люси забеременела двойней. Мальчиков назвали Дэвид и Самуэль. «Я буду каждый день рассказывать мальчишкам про их отца, чтобы он был частью их жизни. К тому же у меня есть фотоальбом с нашими с Дэвидом снимками, — говорит Люси. — Рождение детей подтвердило, что Дэвид навсегда останется в наших сердцах».

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. В 2009 году 41-летняя женщина зачала ребенка путем ЭКО. Из нескольких оплодотворенных эмбрионов в ее матку был перенесен лишь один, остальные заморозили. В 2019 году она снова перенесла ЭКО.