Женщина родила в День матери после 18 лет безуспешных попыток забеременеть

В английском городе Сканторп, графство Линкольншир, женщина родила двойню после 18 лет безуспешных попыток забеременеть. Об этом сообщает газета The Sun.

Все эти годы 39-летняя Рут О'Мэлли (Ruth O’Malley) пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Наконец, 29 марта, когда в Великобритании отмечали День матери, у нее родились близнецы.

«Мы так счастливы стать родителями после стольких лет ожидания, — призналась новоиспеченная мать. — Мы столько раз проходили процедуру ЭКО. Но каждый раз, кроме последнего, что-то шло не по плану, и нам приходилось начинать сначала».

О'Мэлли утверждает, что попытки забеременеть с помощью ЭКО были изнурительными. Ей приходилось терпеть многочисленные инъекции и принимать гормональные препараты. «Но я бы прошла через все это еще миллион раз ради детей», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Лондрина, штат Парана, 61-летняя женщина родила первенца с помощью ЭКО после развода с мужем. Вес новорожденного составлял 3,4 килограмма.

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