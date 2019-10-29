67-летняя женщина родила зачатую естественным образом девочку

В Китае 67-летняя женщина родила дочь, зачатую естественным путем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тянь Ин (Tian Ying) обнаружила, что беременна, 6 апреля во время планового медицинского обследования в Пекине. Несмотря на рекомендации врачей, китаянка решила сохранить ребенка. 20 мая она зарегистрировалась в родильном отделении.

Врачи оценивали ее как пациентку высокого риска. На 34-й неделе беременности доктора рекомендовали проведение кесарева сечения из-за скачков давления и уровня сахара в крови пациентки, но тогда будущая мать отказалась. Операцию провели на 36-й неделе беременности.

Тянь родила здоровую девочку весом 2,5 килограмма в больнице утром 25 октября. Ее назвали Тяньцы (Tianci), что в переводе означает «посланная небесами». Ребенок находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии новорожденных.

68-летний муж женщины — адвокат Хуан Хэпин (Huang Heping) — пришел поздравить роженицу, как только ее выкатили из операционной. Тянь, которая раньше работала педиатрической медсестрой, оставалась в сознании во время кесарева сечения. После родов ее направили в отделение интенсивной терапии.

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По словам мужчины, беременность не была запланированной, а их сын и 40-летняя дочь оборвали связь с ними, узнав о решении пары сохранить ребенка. Тянь отметила, что, если бы она могла вернуться в прошлое, она бы не оставила ребенка. По ее словам, роды были слишком болезненными.

Комментируя вопрос о том, как пара относится к перспективе умереть до совершеннолетия дочери, Тянь отметила, что им нужно вырастить ребенка любой ценой. Поэтому они постараются прожить до 110 лет. Мать новорожденной добавила, что они с мужем не будут полагаться на помощь своих детей и внуков в воспитании Тяньцы. Растить девочку они собираются на пенсию.

У пары есть несколько внуков. Старшей внучке сейчас 18 лет, она начинает учебу в университете.

Ранее в октябре сообщалось, что в индийском городе Кота, штат Раджастан, 75-летняя Прабха Деви (Prabha Devi) родила девочку с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ребенок появился на свет на седьмом месяце беременности (30-я неделя), вес новорожденной составлял менее 700 граммов.

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