Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:45, 19 июля 2026Бывший СССР

В Киеве прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на 19 июля
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Мощные взрывы гремят в Киеве в ночь на 19 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесского Общественного Телевидения».

В городе с 01:21 (по московскому времени) была объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы были слышны на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима. Назначенный украинскими властями глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале говорил об ударах баллистическими ракетами.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам в Запорожской области, в сети были опубликованы кадры с последствиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские хакеры взломали телефон экс-министра обороны Украины Федорова. Какие данные нашлись и чего ждать после его отставки?
    Стало известно о мечте одного люксового бренда вернуться в Россию
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    На Западе заявили о недоверии Зеленскому
    В МИД заявили о причастности Японии к убийству мирных россиян
    В Киеве задумались о замене главкома ВСУ
    В Киеве протестующие перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского
    Мбаппе превзошел Марадону по одному показателю
    Борьба с коррупцией вызвала кризис в одной стране
    Западные СМИ жестко раскритиковали одно решение Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok