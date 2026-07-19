В Киеве прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на 19 июля

Мощные взрывы гремят в Киеве в ночь на 19 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесского Общественного Телевидения».

В городе с 01:21 (по московскому времени) была объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы были слышны на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима. Назначенный украинскими властями глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале говорил об ударах баллистическими ракетами.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам в Запорожской области, в сети были опубликованы кадры с последствиями.