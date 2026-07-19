Двукратный призер чемпионата СССР по футболу ушел из жизни

На 64-м году жизни 18 июля умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР (1988, 1991) по футболу Сергей Агашков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале футбольного клуба «Торпедо Москва», ветераном которого был Агашков.
Причиной смерти спортсмена стала продолжительная болезнь.
«Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.
Сергей Агашков вступал за черно-белых с 1987 по 1991 год, а также с 1994 по 1997 год. Агашков также выходил на поле за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» (Тель‑Авив) и турецкий «Анкарагюджю».
В последние годы специалист занимал должность тренера Академии «Торпедо».
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