Двукратный призер чемпионата СССР по футболу ушел из жизни

Умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР по футболу Сергей Агашков

На 64-м году жизни 18 июля умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР (1988, 1991) по футболу Сергей Агашков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале футбольного клуба «Торпедо Москва», ветераном которого был Агашков.

Причиной смерти спортсмена стала продолжительная болезнь.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Сергей Агашков вступал за черно-белых с 1987 по 1991 год, а также с 1994 по 1997 год. Агашков также выходил на поле за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» (Тель‑Авив) и турецкий «Анкарагюджю».

В последние годы специалист занимал должность тренера Академии «Торпедо».

Ранее стало известно о смерти известного российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова.