Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
02:04, 19 июля 2026Спорт

Двукратный призер чемпионата СССР по футболу ушел из жизни

Умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР по футболу Сергей Агашков
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: ФК «Торпедо Москва» / Telegram

На 64-м году жизни 18 июля умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР (1988, 1991) по футболу Сергей Агашков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале футбольного клуба «Торпедо Москва», ветераном которого был Агашков.

Причиной смерти спортсмена стала продолжительная болезнь.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Сергей Агашков вступал за черно-белых с 1987 по 1991 год, а также с 1994 по 1997 год. Агашков также выходил на поле за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» (Тель‑Авив) и турецкий «Анкарагюджю».

В последние годы специалист занимал должность тренера Академии «Торпедо».

Ранее стало известно о смерти известного российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Англия разгромила Францию в матче за третье место на ЧМ-2026
    Россиянам назвали способы перенести жару
    Уволенному министру обороны Украины предложат стать «царем»
    Названа причина смерти двукратного призера чемпионата СССР по футболу Агашкова
    В Киеве высказались об отставках в правительстве фразой «мы обречены»
    Двукратный призер чемпионата СССР по футболу ушел из жизни
    Стало известно о мечте одного люксового бренда вернуться в Россию
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    На Западе заявили о недоверии Зеленскому
    В МИД заявили о причастности Японии к убийству мирных россиян
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok