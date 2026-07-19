Berliner Zeitung: В Брюсселе начали сомневаться, что Украина надежный союзник ЕС

Кадровые перестановки в украинском правительстве, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, нанесли ущерб репутации Киева в глазах европейских властей. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению издания, правительственный кризис, последовавший за отставкой министра обороны Михаила Федорова, вызывает серьезную неопределенность не только в самой Украине, но и в Брюсселе. С уходом Федорова европейцы теряют важного союзника.

Более того, как утверждают авторы статьи, в Европейском союзе начали возникать сомнения в целесообразности приема Украины в свои ряды. Внезапная отставка бросает тень на переговорный процесс по вступлению, который и без того осложнен множеством коррупционных скандалов, отмечает газета.