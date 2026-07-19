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01:45, 19 июля 2026Мир

На Западе заявили о недоверии Зеленскому

Berliner Zeitung: В Брюсселе начали сомневаться, что Украина надежный союзник ЕС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Кадровые перестановки в украинском правительстве, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, нанесли ущерб репутации Киева в глазах европейских властей. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению издания, правительственный кризис, последовавший за отставкой министра обороны Михаила Федорова, вызывает серьезную неопределенность не только в самой Украине, но и в Брюсселе. С уходом Федорова европейцы теряют важного союзника.

Более того, как утверждают авторы статьи, в Европейском союзе начали возникать сомнения в целесообразности приема Украины в свои ряды. Внезапная отставка бросает тень на переговорный процесс по вступлению, который и без того осложнен множеством коррупционных скандалов, отмечает газета.

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