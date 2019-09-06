Женщина родила двойню в 74 года и установила мировой рекорд

В индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя женщина родила двойню благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает газета Hindustan Times.

30 лет назад у Эрраматти Мангаяммы (Erramatti Mangayamma) наступила менопауза, однако она по-прежнему мечтала стать матерью. В ноябре 2018 года она обратилась за помощью в местную клинику репродуктивного здоровья, которая решила оплатить большую часть процедур. Медики были уверены, что беременность пожилой пациентки станет историческим событием.

Для процедуры ЭКО использовали донорские яйцеклетки. Оплодотворение прошло успешно. В январе текущего года женщину положили в больницу и на протяжении всей беременности следили за ее здоровьем. «Ее регулярно обследовали кардиологи, пульмонологи, гинекологи и диетологи», — пояснил директор клиники Санакаяла Умашанкар (Sanakayyala Umashankar).

В четверг утром, 5 сентября, на свет родились две здоровые девочки с помощью кесарева сечения. «Операция прошла благополучно, — подчеркнул Умашанкар, который проводил роды. — Мать и младенцы здоровы и не имеют осложнений». Новорожденных будут кормить донорским молоком.

Когда Мангаямма подтвердит свой возраст документально, она станет старейшей женщиной, которой удалось родить. Текущий рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе (Maria del Carmen Bousada de Lara), которая стала матерью двойни в 66 лет.

«Не могу выразить свои эмоции словами. Мои 60 лет безуспешных попыток забеременеть наконец закончились, — радостно говорит Мангаямма. — Больше никто не назовет меня бесплодной».

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