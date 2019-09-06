Женщина в коме родила здоровую дочь

Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме. Об этом сообщает The Sun.

У 25-летней Кейтлин Стаббс (Caitlin Stubbs) диагностировали артериовенозную мальформацию и направили на лучевую терапию. Вскоре она забеременела и отказалась от лечения из-за риска навредить плоду. 23 июля, на восьмом месяце беременности (32 неделя), у женщины случился аневризм сосуда головного мозга, и она впала в кому. В ночь на 24 июля медики экстренно провели пациентке кесарево сечение.

«Она жаловалась на головные боли и плохое самочувствие, — вспоминает ее жених Джонатон Уэлш (Jonathon Welsh). — Когда ее начало тошнить, я вызвал скорую. Врачи сказали, что она не доживет до утра. Но я верил, что она выживет».

Стаббс все еще находится в коме и нуждается в серьезном лечении, в том числе в курсе эрготерапии, физиотерапии и занятиях с логопедом. С помощью краудфангинтовой платформы GoFundMe родные собирают деньги на ее дорогостоящее восстановление.

2 сентября новорожденную девочку, которую назвали Куин (Quinn), выписали из больницы. «Она улыбается каждый раз, когда я щекочу ее своей бородой, — говорит Уэлш. — Одна девочка уже дома, а вторая на подходе». Доктора отказались давать прогнозы и комментировать состояние здоровья Стаббс.

Ранее в июне сообщалось, что в малайзийском городе Петалинг-Джая находящаяся в коме женщина родила ребенка. У нее диагностировали опухоль головного мозга и прооперировали. Хотя мать лежала без сознания, плод продолжал развиваться. На 33-й неделе беременности малайзийке сделали кесарево сечение.

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