У женщины в коме родился здоровый ребенок

В малайзийском городе Петалинг-Джая находящаяся в коме женщина родила ребенка. Об этом сообщает издание The Star.

В 2018 году 36-летняя Камарии Арве (Kamareeyah Arwe) стала жаловаться на головокружения и ухудшение зрения. У нее диагностировали опухоль головного мозга и прооперировали. Несмотря на это, в декабре она впала в кому. К тому времени женщина была уже беременна.

Хотя мать лежала без сознания, плод продолжал развиваться. На 33 неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка, которую назвали Фарах Ханис Файрол Хазири (Farah Hanis Fairol Haziri).

Ее отцу пришлось полностью посвятить себя уходу за больной женой и новорожденной дочерью. «Я мечтаю увидеть свою жену снова в сознании, — говорит он. — Я благодарен, что моя дочь родилась здоровой, как другие нормальные дети».

В феврале сообщалось, что студентка из Великобритании пожаловалась на сильную головную боль, была введена в кому и проснулась через несколько дней матерью.

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