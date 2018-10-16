Новорожденный вывел мать из комы

В бразильском городе Форталеза, штат Сеара, женщина, которую врачам не удавалось вывести из комы, пробудилась, когда ей дали подержать новорожденного ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летняя Аманда да Сильва попала в больницу на последних неделях беременности после эпилептического припадка. Врачи опасались, что новые припадки могут привести к гибели и женщины, и плода, поэтому ей сделали кесарево сечение, а затем погрузили ее в искусственную кому из-за осложнений.

Через несколько дней угроза жизни женщины миновала. После этого Да Сильва перестала получать успокоительные средства, однако так и не пришла в сознание. Несмотря на усилия врачей, она не двигалась и не реагировала на болевые стимулы.

По предложению медсестры женщине принесли новорожденного. Хотя она оставалась без сознания, после прикосновения ребенка ее сердцебиение участилось, а из глаз потекли слезы. С этого момента состояние да Сильвы начало улучшаться, и через 20 дней ее выписали.

«Мы совершенно не ожидали настолько быстрых изменений, — рассказала медсестра. — Вся команда медиков плакала от счастья и облегчения». По ее словам, она не может объяснить такой реакции, однако считает, что не следует недооценивать важность контакта между матерью и ребенком.

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