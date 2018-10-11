Девушка потеряла память и забыла родных и любимую

Из-за болезни 25-летняя жительница английского графства Кент лишилась памяти и забыла родственников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После окончания университета, где она изучала морскую биологию и сельское хозяйство, Фрэн Гилл (Fran Geall) устроилась в компанию, которая занимается добычей устриц. Через три месяца она стала страдать от сильной головной боли. Ей стало трудно доставать подбородком до шеи, что считается одним из симптомов менингита. Гилл обращалась к врачу, но тот не нашел причин для беспокойства.

Девушка несколько дней не могла встать с кровати из-за мигрени, затем у нее начались судорожные припадки. После этого ее на скорой помощи доставили в больницу. Причиной такого состояния оказался аутоиммунный энцефалит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным нервным клеткам. Установить причину его появления не удалось, однако он мог быть вызван инфекцией.

Гилл провела неделю в искусственной коме. После пробуждения она несколько недель не могла говорить, читать или писать, не помнила, кем она была до болезни, и забыла все, чему училась. Она узнала только свою девушку и ближайших родственников, но не могла вспомнить, кто они и как их зовут.

Постепенно потерянные навыки стали возвращаться, и через пять недель Гилл выписалась из больницы. Она вернулась на работу, но через несколько дней у нее снова случился припадок. После этого ей пришлось уволиться. «Я поняла, что для выздоровления мне понадобится куда больше времени, чем я думала, — говорит она. — Врачи не знают, восстановится ли память, так что мне приходится мириться с перспективой заново учиться всему, что я когда-то знала».

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