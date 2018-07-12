Тренер переборщил со спортом и потерял память

В Испании фитнес-инструктор получил сердечный приступ в результате слишком высокой интенсивности тренировок. Как сообщает Daily Mail, это привело к частичной потери памяти.

Гарт Сазарст (Garth Suthurst) лишился чувств прямо во время тренировки. Его сердце не билось в течение 20 минут. Врачи все это время пытались возобновить работу органа, но этому сильно мешал спортивный пояс с утяжелением, который был на пострадавшем.

Сазарст очнулся в больнице, но не смог узнать никого из членов семьи. Девушка тренера Соррел Льюис (Sorrel Lewis) призналась, что период реабилитации дался Сазарсту очень непросто: «Ему приходилось учиться всему с нуля, в том числе запоминать наши имена. Я так боялась, что он изменится навсегда, но чувствовала, что наш Гарт здесь, с нами».

В попытках победить амнезию Льюис включала Сазарсту музыку. Когда он начал подпевать любимой песне The Beatles, родственники впервые поверили в шансы на восстановление.

«Многие наши диалоги были бессмысленными и натужными. Однажды мы болтали о том, что нужно устроить вечеринку. Он заметил, что торт должна испечь его подруга Шарлотта, ведь ей отлично удается выпечка. Я была в восторге, что он что-то вспомнил», — рассказала девушка.

После 35 дней в больнице тренер начал узнавать родных и продолжил лечение из дома. Врачи считают, что Сазарст выжил только благодаря крепкому здоровью. Сам мужчина признается, что ему не терпится вернуться в тренажерный зал.

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