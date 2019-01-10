Полиция взялась за дело родившей после 10 лет комы женщины

В американском городе Финикс, штат Аризона, полиция начала розыск отца ребенка, которого родила женщина в коме. Об этом сообщает издание The Guardian.

29 декабря у пациентки медицинского центра Hacienda Healthcare родился ребенок. Сотрудники учреждения утверждают, что не знали о беременности, пока не начались роды. После несчастного случая, который произошел более 10 лет назад, женщина находится в вегетативном состоянии и не приходит в сознание, поэтому ребенок мог быть зачат лишь в результате изнасилования.

В понедельник, 7 января, исполнительный директор Hacienda Healthcare Билл Тиммонс (Bill Timmons) подал в отставку. Совет директоров медицинского центра единогласно поддержал его решение.

На следующий день полиция получила судебный ордер, разрешающий взять образцы ДНК у всех мужчин, работавших в Hacienda Healthcare. Учреждение обещает оказывать помощь в расследовании. «Мы продолжим сотрудничать с полицией Финикса и любыми другими следственными агентствами, чтобы установить факты об этой крайне тревожащей, но беспрецедентной ситуации», — говорится в заявлении медицинского центра.

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