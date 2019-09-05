Женщина с мертвым мозгом родила дочь

В польском городе Кракове женщина родила ребенка спустя 56 дней после смерти мозга. Об этом сообщает издание Gazeta Krakowska.

Женщину доставили в Университетскую больницу Кракова на двадцатой неделе беременности с неуточненным диагнозом: медики подозревали у нее либо разрыв аневризмы сосудов головного мозга, либо разрыв гемангиомы, состояние сопровождалось внутричерепным кровоизлиянием. Ее перевели из другого медицинского учреждения в тяжелом состоянии. Доктор из отделения анестезиологии и реаниматологии Войцех Середницкий (Wojciech Serednicki) рассказал журналистам, что женщине срочно сделали нейрохирургическую операцию, однако ей становилось все хуже.

Через сутки после поступления в больницу врачи констатировали у пациентки смерть мозга. Середницкий отметил, что доктора не провели все возможные тесты, которые включают в себя введение контрастов и рентгеновское облучение, чтобы не навредить плоду. Медики восемь недель поддерживали жизнедеятельность организма женщины, чтобы можно было безопасно провести кесарево сечение. К постели женщины приходили ее родители, муж и друзья, они читали сказки и пели колыбельные.

По словам Середницкого, девочка появилась на свет в феврале. При рождении она весила 1,3 килограмма и провела в больнице пять месяцев. Сейчас девочка живет с отцом и чувствует себя хорошо.

На следующий день после кесарева сечения медики провели анализ мозга матери и пришли к выводу, что мозговой ствол давно умер. «В соответствии с польским законодательством и медицинской этикой можно считать, что пациентка скончалась на следующий день после родов», — отметил доктор. Он добавил, что за 27 лет работы третий раз сталкивается с подобным случаем, однако впервые ребенка удалось спасти.

В июне сообщалось о находившейся в коме малайзийке, родившей здорового ребенка. Муж роженицы взял на себя заботу о дочери.

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