Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США

В американском штате Огайо женщина впервые родила ребенка после пересадки матки умершего донора. Об этом сообщает NBC News.

Ученые использовали матку мертвой женщины в ходе эксперимента, в котором приняли участие десять подопытных. Каждая из них страдает маточным бесплодием. Исследователи решили выяснить, могут ли умершие стать донорами матки. С 2015 года, когда проект только начался, хирурги провели пять пересадок органов, три из которых завершились успешно.

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В результате одной из таких трансплантаций в июне текущего года в США родился ребенок. На данный момент две пациентки ожидают пересадки эмбриона, а несколько других подопытных стоят в очереди на трансплантацию органа.

Как правило, донорами матки становятся живые люди. Исследователи убеждены, что их открытие может стать альтернативным способом лечения бесплодия.

В мае сообщалось о родившейся без матки американке, которая смогла забеременеть через два года после редкой операции. Женщине успешно пересадили донорский орган, и в январе 2019 года она забеременела. После родов, которые ожидаются в октябре, она может стать третьей женщиной в мире, выносившей ребенка в пересаженной матке.

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