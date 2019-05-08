Родившаяся без матки женщина забеременела после редкой операции

Жительница США, родившаяся без матки, смогла забеременеть через два года после редкой операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В 16 лет у Кейлы Эдвардс (Kayla Edwards) диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера — врожденный порок развития, из-за которого у нее отсутствовали матка и влагалище. Долгое время она думала, что не сможет иметь детей.

В 2017 году женщина узнала, что в медицинском центре Бейлорского университета впервые в США осуществили успешную пересадку матки. Она и ее муж решили, что это их шанс, и записались на такую же операцию. Для этого им пришлось переехать из штата Вашингтон в Техас, где находится медицинский центр.

Эдвардс подыскали донора, однако операция сорвалась. Второго донора пришлось ждать около года. В 2017 году женщине успешно пересадили матку. Первая процедура экстракорпорального оплодотворения прошла через три месяца после трансплантации, но оказалась неудачной.

Беременность началась лишь после четвертой процедуры в январе 2019 года. После родов, которые ожидаются в октябре, Эдвардс может стать третьей женщиной в мире, выносившей ребенка в пересаженной матке.

В январе сообщалось, что в Китае впервые родился ребенок, выношенный в пересаженной матке. У его матери также был синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Донором стала ее мать.

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