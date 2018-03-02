Мать отдала родившейся без матки дочери свою

В китайском городе Сиань, провинция Шэньси, прошла успешная операция по пересадке матки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Орган трансплантировали 29-летней жительнице провинции Гуандун, которая страдает от абсолютного маточного фактора бесплодия — врожденного отсутствия матки. Донором стала ее мать.

Трансплантация прошла 23 декабря 2017 года и продолжалась 15 часов. В операционной работали 20 хирургов, а для переноса матки использовался медицинский робот.

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Женщина обратилась к врачам, когда узнала о первой трансплантации матки в Китае, которую выполнили в Сиане в 2015 году. По оценке специалистов, ее случай оказался труднее из-за менопаузы у донора.

Врачи утверждают, что восстановление пациентки после операции идет хорошо. Поскольку женщина пошла на пересадку, чтобы получить возможность завести ребенка, после выздоровления ее ждет искусственное оплодотворение.

В феврале сообщалось, что австралийская пенсионерка подарила мужу почку на День влюбленных. Если бы не донорский орган, мужчине потребовался бы диализ.

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