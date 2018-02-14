Пенсионерка подарила мужу почку на День влюбленных

Австралиец получил от жены почку в качестве подарка на День святого Валентина. Об этом сообщает ABC News.

В 2005 году у Дэвида Сантамарии (David Santamaria) диагностировали редкую болезнь — IgA-нефрит. В марте прошлого года врачи предупредили мужчину, что его почечная недостаточность достигла той стадии, при которой необходима либо трансплантация почки, либо диализ.

Помочь вызвалась его супруга Морин (Maureen), прожившая с ним 40 лет. После анализов, на которые потребовалось девять месяцев, операцию одобрили. Во вторник, 13 февраля, у нее извлекли одну из почек и через 20 минут пересадили Дэвиду.

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Австралиец признался журналистам, что затрудняется с выбором ответного подарка. Он надеется после выздоровления отправиться с женой за границу. «Она всегда хотела посмотреть на Канадские Скалистые горы. Теперь это вариант», — сказал мужчина.

В 2017 году сообщалось, что итальянец пожертвовал свою почку возлюбленной накануне 8 Марта.

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